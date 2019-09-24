مجلس, اكسال, المحلي, يستنكر, محاولة, احراق, المركز, الجماهيري, ويطالب, الشرطة, بالكشف, عن, هوية, الجُناة,

يستنكر مجلس اكسال المحلي محاولة احراق المركز الجماهيري في اكسال، حيث تسلّل مجهولون الى داخل المركز الجماهيري في ساعات الليل المتأخرة وقاموا باشعال النيران في مكاتب المركز.وعبّر المجلس المحلي عن قلقه الشديد ازاء هذا الانزلاق الأخلاقي الذي يمس بمؤسسة تخدم المئات من أبناء القرية ومن مختلف الشرائح العُمريّة.وطالب المجلس المحلي الشرطة بالكشف عن هوية الجناة بأسرع وقت ممكن لكي يتم ردع الجناة ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بالبلد ومؤسساتها وممتلكاتها.واكد المجلس المحلي على ان مثل هذا الاعتداء الجبان لن يردع المجلس المحلي والمركز الجماهيري عن الاستمرار بالنهضة الثقافية والتي يقوم بها المركز وبالعمل الجاد والشفاف الذي يرتكز على مصلحة اهل اكسال العامة فقط.