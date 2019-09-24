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سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة. وستنتهي عملية الإقالات خلال العام 2020.



وبحسب الخطة، ستقوم إدارة سلكوم بإقالة 500-600 عامل – نحو 20% من القوى البشرية العاملة لديها.




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