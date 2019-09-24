سلكوم, تنوي, فصل, مئات, العمال, ضمن, خطة, اشفاء,

وبحسب الخطة، ستقوم إدارة سلكوم بإقالة 500-600 عامل – نحو 20% من القوى البشرية العاملة لديها.

من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة. وستنتهي عملية الإقالات خلال العام 2020.

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