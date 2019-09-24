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مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!!



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال نغرين اغلاق الشركة التي تحمل اسمها بعد 30 سنة من العمل قائلة: قلبي يبكي..". وقد اعتذرت لموظفيها ومحبيها لان ادارة الشركة الخاطئة اوصلت الشركة الى الانهيار المادي واغلاق الشبكة. وقد قالت ميخال انها استثمرت اموالها الخاصة لانقاذ الشركة والعمال لكن لم تنجح بذلك.




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