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ميسي: أفتقد الإيقاع.. ولاعب برشلونة مثير للإعجاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست)، ووجه الشكر لزملائه في الفريق.



وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "في الحقيقة كنت أقوم بالكثير في الفترة الماضية، وهذه هي المرة الأولى التي أفوز بجائزة (ذا بيست)، والمزيد من الألقاب الفردية تأتي بفضل المجموعة".


وعن برشلونة، أوضح: "لقد بدأنا الموسم بشكل سيئ، وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نُظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا".


وأضاف: "من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة، وليس لدي أدنى شك في أننا سنتحسن، وسنواصل التطور وسنتقدم إلى الأمام".


وحول حالته البدنية، أجاب: "لقد غبت لفترة طويلة، امتدت لأكثر من شهرين وتقريبًا 3 أشهر، وفي المباراة الماضية كنت أشعر بالتعب، وافتقد إلى الشرارة وإيقاع اللعب، وسأبدأ في الحصول على دقائق أكثر، لكنني هادئ، وتحدثوا معي كثيرًا حول الإصابة، التي قد تتجدد، ولذلك لم تكن هناك حاجة للمخاطرة".


وأردف: "أنسو فاتي؟ لقد فاجأني منذ أول يوم رأيته يتدرب فيه معنا، ولفت انتباهي، وفي المباراة التالية شارك، فهو يمر بظروف مثيرة للإعجاب، لكن يجب الحذر فهو لازال بعمر الـ16 عاما، ولا يزال غير مسؤول لتحمل تلك المسؤوليات التي يتوجب تحملها".


واختتم قائلا: "يتوجب مرافقته، ومساعدته على التخلص من كل هذا الضجيج حوله، فهو لديه إمكانيات مثيرة للإعجاب لكي يكون لاعبًا مهما للغاية".




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