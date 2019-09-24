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فوائد صحية رائعة للّوبيا البيضاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تمتاز اللوبيا (الفاصوليا) البيضاء بكمية المعادن والألياف والبروتين التي توفرها للجسم. كما أنها معتدلة من حيث الكربوهيدرات، ولا تحتوي على كولسترول أو دهون، لذلك هي مناسبة تماماً للنظام الغذائي للسكري والقلب.



وتحتوي كل 100 غرام من اللوبيا البيضاء على 67 سعرة حرارية فقط، و13 غراماً من الكربوهيدرات، و6 غرامات من البروتين.


وتوفر الـ 100 غرام من اللوبيا البيضاء ربع احتياجات الجسم اليومية من المغنيسيوم، و8 بالمائة من احتياجاته من البوتاسيوم، مع يجعل هذه اللوبيا صديقة لعضلة القلب التي تحتاج هذين المعدنين لتعمل بكفاءة.


وتعتبر اللوبيا البيضاء من الأطعمة الغنية بالألياف، فكل 100 غرام منها تحتوي على 11 غراماً من الألياف، أي ثلث الحد الأقصى اليومي للإنسان. وتساعد الألياف على تعزيز الإحساس بالشبع، وتقليل عبور الكولسترول والسكر من الأمعاء إلى الدم.


وإلى جانب ذلك توفر كمية الـ 100 غرام من اللوبيا البيضاء31 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين "سي"، و15 بالمائة من فيتامين "ب9" أو الفولات، و10 بالمائة من فيتامين "ب6"، و10 بالمائة من الحديد، وحصة جيدة من احتياجات الجسم من الفوسفور.


لذلك تُنصح الحوامل بأكل اللوبيا البيضاء لما توفره من مغذيات رئيسية، كما تمنح اللوبيا إحساساً بالشبع يساعد على ضبط الشهية والوزن، وعدم حدوث طفرات في مستوى السكر بالدم.




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