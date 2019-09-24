وصفة, أمل, حجازي, السرية, للحفاظ, على, رشاقتك, بدون, ريجيم.., فيديو,

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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو...
وجه الفنان محمد رمضان رسالة الى الشعب المصري قال انها ردا على اتهامه من قبل البعض...
نشرت النجمة السورية ديمة الجندي مجموعة من الصور برفقة ابنتها الوحيدة ” تيا ” حيث...
أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة “يا ترى” عبر قناته الخاصّة على موقع...
إنتقدت الممثلة السّورية عبير شمس الدين، الفنانة الإماراتية أحلام بعد عرض الحلقة...
تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على التواصل مع متابعيها عبر حساباتها على وسائل...
فاز مسلسل “صراع العروش” الذي تدور أحداثه المتخيلة في العصور الوسطى، مساء الأحد...
ذكر موقع ” الفن ” عن تردد أنباءا حول عودة زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ”...
بعد أيام على إعلانها الإنفصال عن زوجها المهندس هادي أسمر، سافرت الممثلة...
إختار الممثل السوري الفنان جمال سليمان إبتسامة الدكتورة أروى عطاالله لوجهه،...