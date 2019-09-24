فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو

وافيد ان عملية الهدم جاءت بئريعة و ادعاء البناء دون ترخيص.وقد عبر اهالي المدينة عن غضبهم ازاء ما حصل .

أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء على هدم منزل في طور البناء في مدينة شفاعمرو .

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