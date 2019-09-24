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فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء على هدم منزل في طور البناء في مدينة شفاعمرو .


وافيد ان عملية الهدم جاءت بئريعة و ادعاء البناء دون ترخيص.


وقد عبر اهالي المدينة عن غضبهم ازاء ما حصل .
فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو




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