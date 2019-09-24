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هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول



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ضربت هزة أرضية مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء مركزها بحر مرمرة بدرجة 4.7 على مقياس ريختر.


هذا ولم يبلغ عن اضرار او اصابات




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