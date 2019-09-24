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وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر .



وقالت مصادر طبية جزائرية اليوم الثلاثاء أن حريقا هائلا شب بجناح الولادة بمستشفى بشير بن ناصر، بمنطقة وادي سوف، ما أسفر عن وفاة الأطفال الثمانية.


وبحسب معلومات  نشرتها صحيفة "النهار" الجزائرية فإن الوفيات الثمانية هم مواليد جدد، حيث تعرضوا لاحتراق كلّي، مما جعل التعرف عليهم أمراً صعباً، بحسب مصادر الصحيفة.


وأشارت ذات المصادر إلى أن الأسباب الأولية للحريق هو شرارة كهربائية.


وتوافدت عائلات الضحايا على جناح الولادة، حيث يعاني معظمهم من حالات هيستيرية، بحسب الصحيفة.


وأضاف المصدر، أن هناك تكتماً كبيراً في إعطاء المعلومات، مشيراً إلى وجود تعزيزات أمنية مشددة في المكان.


الصورة توضيحية 




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