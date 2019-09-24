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طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة الثانوية في قرية طرعان .



واسفر الحادث عن اضرار لبعض الممتلكات واعمال تخريب , حيث تم تحطيم زجاج شبابيك على مدخل المدرسة.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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