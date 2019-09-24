طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة الثانوية في قرية طرعان .

واسفر الحادث عن اضرار لبعض الممتلكات واعمال تخريب , حيث تم تحطيم زجاج شبابيك على مدخل المدرسة.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.