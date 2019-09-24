طاقم, الاسعاف, التابع, لمركز, الهلال, الطبي, في, كفر, مندا, يقوم, بتوليد, سيدة, من, بئر, المكسور, في, بيتها,

طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من قرية بئر المكسور

حيث شعرت الام بقرب الولادة عندما كانت تستعد للذهاب الى المستشفى فقامت بالاتصال بالاسعاف حيث توجهت لبيتها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي في كفرمندا التابعة لنجمة داوود الحمراء الذي وجد السيدة في حالة ولادة متقدمة.وعلى الفور قام الطاقم المكون من سائق سيارة الاسعاف محمد زيدان والمضمد اياد هيبي بمساعدتها على اتمام عملية الولادة حيث ان سيارة الاسعاف مجهزة والطاقم مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات .وقد وضعت الام طفلتها ناي بحالة ممتازة ، بعد اتمام عملية الولادة قام طاقم الاسعاف بنقل الام والطفلة الى المستشفى الفرنسي في الناصرة وقد اعرب الاهل عن خالص شكرهم وامتنانهم للطاقم الطبي على جهوده بدورنا في مركز الهلال الاخضر الطبي نقدم تهانينا للعائلة السعيدة...والف الف مبروك