تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-24 12:59:18 سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء |  2019-09-24 12:58:23 مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! |  2019-09-24 12:10:41 فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو |  2019-09-24 12:04:29 هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول |  2019-09-24 11:38:18 وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالجزائر |  2019-09-24 11:31:25 طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية |  2019-09-24 11:04:33 طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها |  2019-09-24 10:50:00 اكسال - اضرام النار في مكاتب المركز الجماهيري واضرار جسيمة |  2019-09-24 10:32:43 الخليل - وفاة الفتى محمد جمجوم 16 عاما متأثراً بجراحه |  2019-09-24 10:28:23 3 خيارات لحكومة التناوب-الاطراف غير متفائلة وتوقع اجراء انتخابات جديدة |  2019-09-24 09:55:17 مهندس من غزة يرزق بمولوده البكر بعد انتظار 29 عاما |  2019-09-24 09:44:21 من جنائيات الليلة الماضية - شاب عشريني تعرض لاطلاق النار فهرب واحتمى داخل مسجد في قلنسوة |  2019-09-24 08:40:47 فجوات كبيرة في خدمات المواصلات العامة بين الوسطين اليهودي والعربي من حيث خطوط الحافلات ووتيرة تسييرها |  2019-09-24 08:38:03 طاقما التفاوض من الليكود وكاحول لافان يجتمعان اليوم |  2019-09-24 05:46:16 ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من بئر المكسور في بيتها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من قرية بئر المكسور


حيث شعرت الام بقرب الولادة عندما كانت تستعد للذهاب الى المستشفى فقامت بالاتصال بالاسعاف حيث توجهت لبيتها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي في كفرمندا التابعة لنجمة داوود الحمراء الذي وجد السيدة في حالة ولادة متقدمة.


وعلى الفور قام الطاقم المكون من سائق سيارة الاسعاف محمد زيدان والمضمد اياد هيبي بمساعدتها على اتمام عملية الولادة حيث ان سيارة الاسعاف مجهزة والطاقم مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات .وقد وضعت الام طفلتها ناي بحالة ممتازة ، بعد اتمام عملية الولادة قام طاقم الاسعاف بنقل الام والطفلة الى المستشفى الفرنسي في الناصرة وقد اعرب الاهل عن خالص شكرهم وامتنانهم للطاقم الطبي على جهوده بدورنا في مركز الهلال الاخضر الطبي نقدم تهانينا للعائلة السعيدة...والف الف مبروك




كلمات متعلقة

طاقم, الاسعاف, التابع, لمركز, الهلال, الطبي, في, كفر, مندا, يقوم, بتوليد, سيدة, من, بئر, المكسور, في, بيتها,

تابعونــا

سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء سلكوم تنوي فصل مئات العمال ضمن خطة اشفاء 2019-09-24 | 12:59:18

من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة....

مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! مصممة الاكسسوار والازياء الرائعة ميخال نغرين تقرر بأسى شديد اغلاق الشركة!! 2019-09-24 | 12:58:23

عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال...

فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو فيديو - هدم بيت طور البناء في شفاعمرو 2019-09-24 | 12:10:41

أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء...

هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب مدينة إسطنبول 2019-09-24 | 12:04:29

ضربت هزة أرضية مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء مركزها بحر مرمرة بدرجة 4.7 على...

طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية طرعان - اعمال تخريب وتحطيم زجاج في المدرسة الثانوية 2019-09-24 | 11:31:25

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة...

اكسال - اضرام النار في مكاتب المركز الجماهيري واضرار جسيمة اكسال - اضرام النار في مكاتب المركز الجماهيري واضرار جسيمة 2019-09-24 | 10:50:00

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على اضرام النار بغرف في المركز...

الخليل - وفاة الفتى محمد جمجوم 16 عاما متأثراً بجراحه الخليل - وفاة الفتى محمد جمجوم 16 عاما متأثراً بجراحه 2019-09-24 | 10:32:43

توفي صباح اليوم الفتى محمد رجب جمجوم البالغ من العمر 16 عاماً متأثرا بجراحه...

3 خيارات لحكومة التناوب-الاطراف غير متفائلة وتوقع اجراء انتخابات جديدة 3 خيارات لحكومة التناوب-الاطراف غير متفائلة وتوقع اجراء انتخابات جديدة 2019-09-24 | 10:28:23

بعد الحديث الطويل الذي دار الليلة الماضية بين نتنياهو وبيني غانتس، أعطيت الفرصة...

مهندس من غزة يرزق بمولوده البكر بعد انتظار 29 عاما مهندس من غزة يرزق بمولوده البكر بعد انتظار 29 عاما 2019-09-24 | 09:55:17

رزق المهندس مجدي ياغي من قطاع غزة قبل ايام بمولوده البكر بعد انتظار دام 29 عاما...

من جنائيات الليلة الماضية - شاب عشريني تعرض لاطلاق النار فهرب واحتمى داخل مسجد في قلنسوة من جنائيات الليلة الماضية - شاب عشريني تعرض لاطلاق النار فهرب واحتمى داخل مسجد في قلنسوة 2019-09-24 | 09:44:21

في ام الفحم أصيب شاب عشريني بجروح طفيفة امس الاثنين بعد ان تعرض لاطلاق النار . ونقل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين عمال القفزة التكنولوجية الثانوية الناصرة مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 25 من طلابها اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادسخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي تل ابيب الشرطة استعدادات خاصة نصف نهائي كأس الدولة مباراة فريق مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com