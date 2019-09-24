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هل أحرجت حلا شيحا شقيقتها هنا أمام المصورين؟



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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانتين حلا وهنا شيحا وهما تقفان أمام عدسات المصورين أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.


وظهرت الشقيقتان وهما تقفان جنباً إلى جنب وبدا أن هنا تحاول تقبيل شقيقتها إلا أن الأخيرة منعت ذلك بإبعاد وجهها إلى الخلف.
 
وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 64 ألف إعجاب. واشار الكثير من المتابعين إلى أن حلا أحرجت شقيقتها.

 ويذكر أنها نشرت في وقت لاحق صورة لهما على حسابها الخاص على التطبيق مع التعليق: “شقيقتان إلى الأبد. مهرجان الجونة السينمائي مع شقيقتي الجميلة هنا شيحا. أحبك أبعد من الكلمات”.


كذلك أشعلت هنا التطبيق من خلال نشر عدد من الصور لها من المناسبة نفسها وحققت أكثر من 58 ألف إعجاب.




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