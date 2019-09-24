صور - هكذا شارك ابن ميسي والده فرحته بجائزة أفضل لاعب

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أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة...
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل...
يشهد مسرح "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من...
قرر الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، شراء كلب حراسة من إحدى...
أبدى نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، سعادته بإحراز هدف الفوز على أولمبيك...
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 1-0،...
كشفت إذاعة "COPE"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، وجه حديثا صارما...
تتواصل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم الأحد، الذي يلقب بـ"الأحد...
اعتبر مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس...