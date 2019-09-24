اكسال - اضرام النار في مكاتب المركز الجماهيري واضرار جسيمة

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على اضرام النار بغرف في المركز الجماهيري بقرية اكسال .

وقد اسفر الحريق عن ارضار في مكتب واحتراق بعد الممتلكات والمعدات فيه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.