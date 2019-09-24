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اكسال - اضرام النار في مكاتب المركز الجماهيري واضرار جسيمة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على اضرام النار بغرف في المركز الجماهيري بقرية اكسال .


وقد اسفر الحريق عن ارضار في مكتب واحتراق بعد الممتلكات والمعدات فيه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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