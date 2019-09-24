اكسال - اضرام النار في مكاتب المركز الجماهيري واضرار جسيمة

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من المنتظر أن تقوم إدارة شركة "سلكوم" بإقالة مئات العمال ، في اطار خطة اشفاء شاملة....
عن طريق مكتب الدعاية "ران راهف" اعلنت المصممة المبتكرة والانسانة الرائعة ميخال...
أقدمت قوات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء...
ضربت هزة أرضية مدينة إسطنبول صباح اليوم الثلاثاء مركزها بحر مرمرة بدرجة 4.7 على...
أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين على تحظيم وتخريب ممتلكات للمدرسة...
طاقم الاسعاف التابع لمركز الهلال الطبي في كفر مندا يقوم بتوليد سيدة من قرية بئر...
توفي صباح اليوم الفتى محمد رجب جمجوم البالغ من العمر 16 عاماً متأثرا بجراحه...
بعد الحديث الطويل الذي دار الليلة الماضية بين نتنياهو وبيني غانتس، أعطيت الفرصة...
رزق المهندس مجدي ياغي من قطاع غزة قبل ايام بمولوده البكر بعد انتظار دام 29 عاما...
في ام الفحم أصيب شاب عشريني بجروح طفيفة امس الاثنين بعد ان تعرض لاطلاق النار . ونقل...