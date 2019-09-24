دانييل, ڠرينبرڠ,, خطيبة, أيال, چولان,, وقعت, لموسم, اضافي, مع, أحذية, Scoop,

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في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي الذي هز العالم عندما ارتدته عام...
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يمكنك أن تكوني شابة, مسنّة, مشهورة, غير مشهورة, ما تريدين. لكن أن تشعري كالمليونيرة...