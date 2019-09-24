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نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018



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معصرة نبيذ سيچال تطرح:


نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 

نبيذ متناغم ومتكامل, معدني ومنعش مع شذا استوائي قوي ولمسات خشب بلوط محروق مما يضيف ثراء طعمات لا مثيل لها.


الـ - Free Run أفضل قسم من العصير الأول واللذيذ من قشور العنب يتم فصل هذا القسم, ويتم تخميره وتعتيقه في براميل من خشب البلوط الفرنسي لمدة 6 أشهر.السعر: 65 ش.

تم تسويق المجموعة في حوانيت النبيذ وأماكن التسويق المختصة في أنحاء البلاد.




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