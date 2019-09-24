نبيذ, شردونيه, من, مجموعة, Free, Run,, قطيف, 2018,

معصرة نبيذ سيچال تطرح:

نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018نبيذ متناغم ومتكامل, معدني ومنعش مع شذا استوائي قوي ولمسات خشب بلوط محروق مما يضيف ثراء طعمات لا مثيل لها.الـ - Free Run أفضل قسم من العصير الأول واللذيذ من قشور العنب يتم فصل هذا القسم, ويتم تخميره وتعتيقه في براميل من خشب البلوط الفرنسي لمدة 6 أشهر.السعر: 65 ش.تم تسويق المجموعة في حوانيت النبيذ وأماكن التسويق المختصة في أنحاء البلاد.