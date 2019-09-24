الخليل - وفاة الفتى محمد جمجوم 16 عاما متأثراً بجراحه

توفي صباح اليوم الفتى محمد رجب جمجوم البالغ من العمر 16 عاماً متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل يومين نتيجة تعرضه لحادث دهس في مدينة الخليل .

وذكــــر المتحدث باسم الشرطـة العقيد لؤي ارزيقات " بأن الفتى المذكور قد تعرض لحادث دهس قبل يومين من قبل معدة ثقيلة (باقر) أصيب في حينها بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل وادخل إلى قسم العناية المركزة بسبب حالتــه الصحيــة , إلا أنـه فارق الحياة صباح اليوم ".وأضاف بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور وإلقاء القبض على السائق المتسبب بالحادث وتوقيفه لحين استكمال الاجراءات بحقه