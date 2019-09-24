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3 خيارات لحكومة التناوب-الاطراف غير متفائلة وتوقع اجراء انتخابات جديدة



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 بعد الحديث الطويل الذي دار الليلة الماضية بين نتنياهو وبيني غانتس، أعطيت الفرصة لبدء مفاوضات الائتلاف حول امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة. ومن المتوقع أن تجتمع فرق التفاوض من الجانبين بناءً على طلب من الرئيس روبن ريفلين ، الذي سعى أيضًا إلى الحفاظ على ما يقال في الغرف المغلقة بعيدًا عن وسائل الإعلام.



وسيراس لجنة التفاوض ياريف ليفين عن الليكود ويورام توربوفيتش.عن تحالف الأزرق والأبيض ومع ذلك ، على الرغم من الأجواء الاحتفالية بالأمس ، فإن كلا الطرفين لا يعبران عن الكثير من التفاؤل ويقولان إن الفجوات كبيرة للغاية. على سبيل المثال ،الأزرق والأبيض يشجع الزواج المدني، وفتح محلات السوبر ماركت، والنقل العام يوم السبت في مدن معينة، وتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء، وأكثر من ذلك - بينما في الليكود، الذي يتحالف مع كتل يمينية متطرفة ترفض تلك الاقتراحات.


بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسألة التناوب أيضًا - هل سيتخلى نتنياهو عن زمام المبادرة إلى غانتس، الذي يصر على أن يكون هو الأول لشغل رئاسة الحكومة.


وقدر كبار المسؤولين السياسيين أنه على الرغم من النوايا الحسنة، فإن السيناريو الأكثر منطقية في هذه المرحلة هو انتخابات جديدة.


وقالت مصادر اسرائيلية ان هناك ثلاثة خيارات للتناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس في حال تم تشكيل حكومة وحدة .




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