مهندس, من, غزة, يرزق, بمولوده, البكر, بعد, انتظار, 29, عاما,

رزق المهندس مجدي ياغي من قطاع غزة قبل ايام بمولوده البكر بعد انتظار دام 29 عاما .

واطلق الوالد على ابنه اسم محمود , حيث احتفلت العائلة بقدوم المولود البكر خاصة وان العائلة عانت كثيرا وانتظرت دون فقدانها الامل لاكثر من 29 عاما .وقال الوالد :" الحمد لله , بعد انتظار 29 عاما رزقني الله بابني البكر محمود , ولم نفقد يوما انا وزوجتي الامل ".