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مهندس من غزة يرزق بمولوده البكر بعد انتظار 29 عاما



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



رزق المهندس  مجدي ياغي  من قطاع غزة قبل ايام بمولوده البكر بعد انتظار دام  29 عاما .



واطلق الوالد على ابنه اسم محمود , حيث احتفلت العائلة بقدوم المولود البكر خاصة وان العائلة عانت كثيرا وانتظرت دون فقدانها الامل لاكثر من 29 عاما .



وقال الوالد :" الحمد لله , بعد انتظار 29 عاما رزقني الله بابني البكر محمود , ولم نفقد يوما انا وزوجتي الامل ".




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