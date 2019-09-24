من جنائيات الليلة الماضية - شاب عشريني تعرض لاطلاق النار فهرب واحتمى داخل مسجد في قلنسوة

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رزق المهندس مجدي ياغي من قطاع غزة قبل ايام بمولوده البكر بعد انتظار دام 29 عاما...
يستدل من تقرير نشره بنك اسرائيل حول خدمات المواصلات العامة في المدن والقرى...
من المقرر ان يحتمع اليوم طاقما التفاوض عن حزبي الليكود وكاحول لافان لمواصلة...
اليوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
دعا مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية، لتطبيق مبادرة المصالحة...
لقي الشاب محمد طبراني 22 عاما من عكا مصرعه الليلة جراء تعرضه لاطلاق نار في البلدة...
كشفت تقارير إعلامية محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين...
قرر طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، في اجتماعهم في الناصرة اليوم الاثنين،...
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد، يستطيع ثني بلاده عن...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...