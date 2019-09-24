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من جنائيات الليلة الماضية - شاب عشريني تعرض لاطلاق النار فهرب واحتمى داخل مسجد في قلنسوة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في ام الفحم أصيب شاب عشريني بجروح طفيفة امس الاثنين بعد ان تعرض لاطلاق النار . ونقل الجريح الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي .



وفي قلنسوة تعرض شاب لاطلاق النار فهرب واحتمى داخل مسجد . ولم يصب المعتدى عليه بأذى .


وكذلك اطلقت الرصاصات على احد المنازل في المدينة دون ان يصاب أحد .وتحقق الشرطة في ملابسات الجرائم الثلاثة .




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