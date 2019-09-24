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2019-09-24 08:40:47
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2019-09-24 08:38:03
طاقما التفاوض من الليكود وكاحول لافان يجتمعان اليوم
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2019-09-24 05:46:16
ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران
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2019-09-24 05:43:28
الطقس - أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي
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2019-09-24 05:42:13
د.مصطفى البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنها ممثلو ثماني قوى فلسطينية
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2019-09-24 05:40:11
للمرة السادسة.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019
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2019-09-23 21:59:29
مقتل الشاب محمد طبراني 22 عاما رميا بالرصاص في البلدة القديمة بعكا
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2019-09-23 21:09:08
مصادر : تمديد مهلة تشكيل الحكومة حتى الانتهاء من عيد رأس السنة اليهودية
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2019-09-23 19:45:52
المتابعة: مسيرة ذكرى هبة القدس والاقصى في كفركنا في الأول من تشرين الأول
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2019-09-23 17:51:29
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية
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2019-09-23 17:49:59
66 دولة تتعهد الالتزام لتحييد أثر الكربون بحلول 2050
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2019-09-23 16:32:56
رسميا.. روسيا تعلن فقدان "جاسوس واشنطن"
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2019-09-23 16:31:06
احتجاجا- فلسطين تستدعي نائب السفير الأسترالي
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مصر - بدء عمليات ترميم تابوت توت عنخ آمون
2019-09-24 09:00:05
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مصر - بدء عمليات ترميم تابوت توت عنخ آمون
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