محمد, رمضان, للشعب, المصري:, “ما, تشمتوش, الناس, بينا”,

وجه الفنان محمد رمضان رسالة الى الشعب المصري قال انها ردا على اتهامه من قبل البعض بالخيانة وعدم احساسه بـ “الغلابة”.

واكد محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه على اليوتيوب، على احساسه بالناس قائلا “انا عشت 22 سنة وسط الغلابة انا راجل طالع من وسط الغلابة” وتابع “لكني صبرت وعافرت وعاندت ولا عمري علقت فشلي على شماعة ظروف اصل البلد فيها وسايط اصل الاقتصاد” واضاف “انا ما اهلي بالاقتصاد انا لو شخص فاشل وعايش في جزر المالديف سافضل فاشل على فكرة ولو عندي مقومات النجاح من شراسة وطموح ومش مركز غير لنفسي سأنجح في اي ظروف كانت”.واكمل محمد رمضان “انا حقي عليكم كاهل بلدي ان نحنا ما نشمت حد فينا حقي عليكم اني اقول لكم اني غيران على بلدي وانا شايف ناس في دول ثانية سواء في قطر او تركيا او الناس الهربانة التي خدي خير مصر وسافروا بره عشان يقوموا الدنيا”.وطالب محمد رمضان المواطنين المصريين بالتوجه الى نواب مجلس الشعب ان كان لديهم اي مطالب وقال “انا وائق ان صوتكم واصل وان صوتكم وصل للرئيس وواثق ان الحكومة كلها بتاخد خطوات لكن نحنا ما منسترجلش الرجل الودني الذي يسمع كلمة وحشة على اخوه او اخته او مراته يجي يقلب عليها نقول عنه كلمة توديه وكلمة تجيبه نحنا شعب مصر العظيم نصحى والنبي وما نشمت حد فينا وما نضحك الناس علينا مش احنا”.