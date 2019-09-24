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كشف نتائج التصويت في جائزة الأفضل.. صلاح الرابع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، التي ظفر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين. 


وتُوج الدولي الأرجنتيني بجائزة "الأفضل" لأول مرة بعد إطلاق النسخة الجديدة عام 2016، ليتفوق على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي. 

وأصدر الفيفا عبر موقعه الإلكتروني النتائج النهائية للتصويت، والتي أوضحت حصول ميسي على أعلى عدد من النقاط، إذ جنى 46 نقطة. 

وجاء فان دايك في المرتبة الثانية برصيد 38 نقطة، بينما تأخر عنه رونالدو بفارق نقطتين، ليحتل المركز الثالث. 

وظهر اسم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إذ احتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، متقدمًا على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق 3 نقاط.


وإليكم ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم من فيفا، وفقا لنقاط التصنيف، والذي جاء على النحو الآتي:


1- ليونيل ميسي "الأرجنتين - برشلونة": 46 نقطة.


2- فيرجيل فان دايك "هولندا - ليفربول": 38 نقطة.


3- كريستيانو رونالدو "البرتغال - يوفنتوس": 36 نقطة.


4- محمد صلاح "مصر - ليفربول": 26 نقطة.


5- ساديو ماني "السنغال - ليفربول": 23 نقطة.


6 - كيليان مبابي "فرنسا - باريس سان جيرمان": 17 نقطة.


7 - فرينكي دي يونج "هولندا - أياكس وبرشلونة": 16 نقطة.


8 - إيدين هازارد "بلجيكا - تشيلسي وريال مدريد" : 16 نقطة.


9 - ماتياس دي ليخت "هولندا - أياكس ويوفنتوس": 9 نقاط.


10 - هاري كين "إنجلترا - توتنهام": 5 نقاط.


يذكر أن فيفا يعتمد الفيفا على تصويت رباعي، لاختيار اللاعب الأفضل، بنسبة 25% لكل فئة من الفئات الـ4 التالية: مدربو المنتخبات، قادة المنتخبات، الإعلاميون والمشجعون.


فقائد البارسا حصد 379 نقطة من المدربين، بينما تحصل رونالدو على 307 نقاط، أما فان دايك فجنى 289 نقطة.


وفي تصويت قادة المنتخبات، حصل ميسي على 377 نقطة، بينما جاء خلفه فان دايك بـ337 نقطة، أما رونالدو فحصد 330 نقطة.


وأنصف الإعلاميون فان دايك، الذي حصل على 462 نقطة، فيما جاء ميسي خلفه بـ364 نقطة، ومن خلفه رونالدو برصيد 264 نقطة.


واكتسح ميسي تصويت الجماهير بحصوله على 1359728 نقطة، فيما جاء خلفه رونالدو بـ962919 نقطة، وحل فان دايك ثالثًا بـ704235 نقطة.




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