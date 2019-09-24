أهم, البدائل, الصحية, للأرز, الأبيض,

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أعلن باحثون من معهد فرنسيس كريك للطب الحيوي، أن الآثار الوراثية للفيروسات التي...
ترتيب الطفل بين إخوته ليس العامل الوحيد وراء ما يسمّى بحالة "الطفل الأوسط"،...
أشارت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إلى أن احمرار العين أو الشعور بالحكة بها قد...
يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة...
خلصت دراسة بريطانية إلى أن الأطفال المولودين بواسطة العمليات القيصرية، يفتقدون...
يوصي خبراء الصحة، بتناول المكسرات على نحو منتظم، نظرا لمنافعها الصحية الجمة،...
للقهوة فوائد صحية عديدة منها ما تم الكشف عنه حديثاً من أنها تزيد حرق السعرات...
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك يمتاز بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث...
يقدم الشمندر، أو البنجر، ذو اللون الأحمر القاني العديد من الفوائد الصحية...
قال البروفيسور بيتر يورين إن تورم اللسان يعد من المتاعب الصحية المزعجة التي تُعيق...