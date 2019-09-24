فجوات, كبيرة, في, خدمات, المواصلات, العامة, بين, الوسطين, اليهودي, والعربي, من, حيث, خطوط, الحافلات, ووتيرة, تسييرها,

يستدل من تقرير نشره بنك اسرائيل حول خدمات المواصلات العامة في المدن والقرى العربية ان هناك فجوات شاسعة بمستوى هذه الخدمات بين الوسطين اليهودي والعربي.

ويتضح من التقرير ان خطوط الحافلات العامة ووتيرة تسييرها في البلدات العربية هي ادنى بكثير من المعدل العام في هذا المضمار واقل مما عليه الوضع في التجمعات السكنية اليهودية اليهودية