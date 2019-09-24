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مدير عام بنك هبوعليم يلتقي مجموعة من الشخصيات ورجال وسيدات الاعمال المجتمع العربي‎



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مدير عام بنك هبوعليم يلتقي مجموعة من الشخصيات ورجال وسيدات الاعمال المجتمع العربي



في لقاء مميز ومؤثر استضاف مدير عام بنك هبوعليم السيد اريك بينتو مجموعة مميزة من رجال وسيدات الاعمال والشخصيات المعتبره من المجتمع العربي وذلك بمناسبة انهاءه عمله في البنك.


افتتح اللقاء نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي حيث قدم للحضور لمحة وتلخيص عن دور السيد بينتو في تطوير فعاليات البنك في المجتمع العربي، حيث قام البنك بافتتاح 16 فرعاً جديداً في البلدات العربيه، واستيعاب عشرات الاكاديميين العرب في مسارات بنكية وإداريه، اضف الى دمج اللغة العربية في منتوجات وخدمات البنك اخرها كان فتح صفحة الفيبسوك للبنك بالعربية ودمجها ايضاً في موقع الارشاد لمركز النمو المالي التابع للبنك. وقد عمل البنك بتوجيهات من السيد بينتو على تنمية علاقة طيبه مبنية على الاحترام المتبادل مع المجتمع العربي، فقام بتنظيم احتفالات مميزة في الاعياد شارك فيها السيد بينتو ولقاءات دوريه مع رجال الأعمال وقدم دعم كبير وكريم للجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تطوير المجتمع العربي اضف الى مئات المنح الدراسية لطلاب الجامعات وشجع المبادرات التي تدعم دمج النساء في سوق العمل.


لقد كان توجه السيد بينتو للمجتمع العربي في هذه السنوات مبني على احترام وتقدير وكان مصدر ايحاء لمدراء البنك في المجتمع العربي، حيث قام بالعديد من الخطوات الجريئة لكسر السقف الزجاجي وتعيين مدراء عرب في وظائف مرموقة في البنك.


سعادة القاضي المتقاعد سليم جبران رئيس جمعية كاف مشفي والتي تعمل على دمج الاكاديمين العرب في اماكن عمل مرموقة وفي وظائف هامة، شكر السيد بينتو والبنك على التعاون الكبير بينهما ودور البنك الهام في دعم الاكاديمين العرب.


سعادة القاضي الشيخ عماد ابو ريش قدم الشكر للسيد بينتو نيابة عن الشيخ موفق طريف على الدعم الكبير الذي يقدمه البنك لابناء الطائفة المعروفيه وخصوصاً طلاب الجامعات منهم.


السيد محمد ابو يونس رئيس اتحاد ابناء سخنين اشاد في مداخلته على لقاءه الاول في مكتب اريك بينتو والذي اتسم بالتقدير والاحترام لفريق ابناء سخنين وبالتالي تقديم الدعم لمدرسة كرة القدم للعمل على بناء جيل جديد من اللاعبين، بالاضافه الى دعم الفريق بسخاء.


الدكتور فهد حكيم مدير مستشفى الناصرة الانجليزي، تحدث عن دعم البنك المتواصل للمستشفى في العديد من المشاريع مثل بناء اول قسم للقسطرة، تطوير قسم الدياليزا، بناء قسم لعلاج الجلطه الدماغيه واخرها تقديم 16 كرسي عجلات لخدمة المرضي مع جهاز خاص يضمن اعادتها الى مكانها لاجل استعمال المرضى.


السيد احمد مهنا مدير عام جمعية امانينا شكر السيد بينتو على التعاون والمبادرة لبناء برنامج المنح الدراسية "بنكبر معك" والذي من خلاله يتم تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات وبالمقابل يقومون الطلاب بالتطوع بارشاد ومرافقة العائلات العربية في موضوع التربيه الماليه والتي كان لها تأثير ايجابي على حياتهم الاجتماعية ايضاً.


السيد عباس عباس مدير جمعية المناره شكر هو ايضا السيد اريك بينتو على دعم الجمعية وخصوصاً مكتبه المناره الصوتيه.


السيد اريك بينتو شكر بدوره الحضور على هذا اللقاء المؤثر وأكد على تقديره الحقيقي للمجتمع العربي وتمنى ان ينتهي الحديث في البلاد عن مجتمع عربي ومجتمع يهودي وان يحظى جميع مواطني الدوله بمساواة كاملة.




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