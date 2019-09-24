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طاقما التفاوض من الليكود وكاحول لافان يجتمعان اليوم



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من المقرر ان يحتمع اليوم  طاقما التفاوض عن حزبي الليكود وكاحول لافان لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي



وقد انتهى في مقر رؤساء إسرائيل باورشليم القدس الليلة الماضية اللقاء الذي عُقد بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس كاحول لفان بيني غانتس بهدف دفع الجهود لاقامة حكومة وحدة وطنية قدما والتي بادر اليها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين 


وبعد اللقاء اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين فأكد لهم انه ما زال ملتزما بتعهداته لهم .


وبالمقابل توجه غانتس الى أعضاء كتلته قائلا انه لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور .


وافيد ان النقاط الت ما زالت مدار خلاف تتمحور حول من سيتولى اولا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب  الى الاخر بعد عامين .




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