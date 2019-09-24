د.مصطفى, البرغوثي, يدعو, لتطبيق, مبادرة, المصالحة, التي, أعلنها, ممثلو, ثماني, قوى, فلسطينية,

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اليوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
لقي الشاب محمد طبراني 22 عاما من عكا مصرعه الليلة جراء تعرضه لاطلاق نار في البلدة...
كشفت تقارير إعلامية محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين...
قرر طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، في اجتماعهم في الناصرة اليوم الاثنين،...
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد، يستطيع ثني بلاده عن...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...
انهى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مشاوراته مع الكتل البرلمانية بهدف تحديد هوية عضو...
قبل قليل في مراسم احتفال شرطة إسرائيل لعيد رأس السنة العبرية الجديدة تطرق القائم...
طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج لرجل يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، إثر سقوطة في ورشة بناء...
يزداد صباح اليوم احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة اولا الى رئيس الوزراء...