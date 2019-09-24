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د.مصطفى البرغوثي يدعو لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنها ممثلو ثماني قوى فلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية، لتطبيق مبادرة المصالحة التي اعلنتها الأحد، ثماني قوى فلسطينية، "والتي تمثل خارطة طريق لانهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني".



وفي تصريح له، أضاف البرغوثي أن هذه المبادرة تمثل فرصة يجب أن لا تفوت لمواجهة مخاطر صفقة القرن ونظام الفصل والتمييز العنصري "الأبارتهايد" ومواجهة السياسات التي تتبناها حكومات الاحتلال الحالية والقادمة .


وشدد البرغوثي على ان انهاء الانقسام يمثل ركيزة أساسية لمجابهة سياسة الضم والتوسع و التهويد التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية ولمواجهة الاستيطان، كما أنها تمثل ركنا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية المطلوبة لتغيير ميزان القوى لصالح شعبنا.


ودعا حركتي فتح و حماس للتجاوب البناء مع هذه المبادرة، التي تحظى بتأييد شعبي من الشعب الفلسطيني الطامح لإنهاء مأساة الانقسام وتحقيق الوحدة.


وشملت مبادرة القوى الثمانية كافة الاتفاقات السابقة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير في آذار 2005 في القاهرة، ووثيقة الأسرى في حزيران 2006، وكذلك كافة الاتفاقات الوطنية التي صدرت بعد الانقسام ( 2011 واتفاق 2014 وآخرها اتفاق تشرين ثاني 2017).




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