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للمرة السادسة.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد أن غابت عنه في النسخ الثلاثة الأخيرة.



واختار الفيفا ميسي كأفضل لاعب في العالم عن موسم 2018-2019، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك الذي كان المرشح الأقرب للجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.


وأقام الاتحاد الدولي لكرة القدم حفل جوائز أفضل لاعب في العالم، في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور أكبر نجوم اللعبة.


وقال ميسي بعد تسلمه الجائزة: "أنا محظوظ لأن طفلي حاضرون هنا للمرة الأولى، وهو شيء مميز بالنسبة لي، أود أن أتقاسم معهما هذه الجائزة معهم".


وخالف ميسي التوقعات وتوج بالجائزة، بعد أن كانت معظم الترجيحات تصب لصالح الهولندي فان دايك.


وحقق ميسي سادس جائزة لأفضل لاعب في العالم، بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، عندما كانت الجائزة تمنح بالشراكة بين الفيفا ومجلة "فرانس فوتبول".


ومن ناحية أخرى، حقق البرازيلي أليسون بيكر جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم، بعد تألقه مع ليفربول، كما حقق مدربه الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب في العالم.




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