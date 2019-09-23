مقتل, شاب, عربي, 22, عاما, رميا, بالرصاص, في, البلدة, القديمة, بعكا,

وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي شاب عربي 22 عاما من عكا مصرعه الليلة جراء تعرضه لاطلاق نار في البلدة القديمة في عكا.

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