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مصادر : تمديد مهلة تشكيل الحكومة حتى الانتهاء من عيد رأس السنة اليهودية



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 كشفت تقارير إعلامية محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيمدد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة حتى الانتهاء من عيد رأس السنة اليهودية الذي يحل نهاية الشهر الجاري.



وقالت ان الرئيس "لن يمنح التفويض لأي أحد في هذه المرحلة". وأضافت "انه في حال رفض نتنياهو وغانتس فكرة حكومة الوحدة، فان الرئيس ريفلين سيمنح التفويض بتشكيل الحكومة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل".


وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم كلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب كاحول لافان الوسطي بيني غانتس في اجتماع مغلق سيحاول خلاله إقناعهما الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.




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