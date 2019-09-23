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المتابعة: مسيرة ذكرى هبة القدس والاقصى في كفركنا في الأول من تشرين الأول



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قرر طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، في اجتماعهم في الناصرة اليوم الاثنين، بمشاركة رئيس المتابعة محمد بركة، ووفد عن أهالي شهداء هبة القدس والاقصى، أن تكون المسيرة المركزية للذكرى الـ 19 للهبة، يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول في كفر كنا، الساعة الرابعة عصرا. كما أقر الاجتماع سلسلة من النشاطات المتعلقة بالذكرى، وأيضا بالكفاح الميداني لمواجهة العنف الجريمة. وتظاهرة أخرى التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام".



وقد تقرر في الاجتماع، أن تبدأ زيارات أضرحة الشهداء من قرية جت المثلث، وصولا الى البطوف، على أن تكون المحطة الأخيرة في قرية كفركنا، بزيارة لنصب الشهيد، ومن ثم تنطلق المسيرة المركزية، والتي سيضع المجلس المحلي واللجنة الشعبية تفاصيلها لاحقا".


 "كما أوصت لجنة المتابعة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة قضايا التعليم، بتخصيص ساعة دراسية في المدارس العربية للشرح عن هبة القدس والاقصى، والشهداء الـ 13. من ناحية أخرى، أقر الاجتماع نشر تظاهرات قبالة مراكز الشرطة، ومن بينها مقر منطقة الشمال للشرطة في مدينة الناصرة، يوم السبت القريب، ولاحقا سيتم نشر توقيت تلك التظاهرات".


 "وأقر الاجتماع أيضا التظاهر قبالة سجن مجيد، يوم الأربعاء القريب في الساعة الرابعة والنصف عصرا، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام. وفي كلمته، شدد رئيس المتابعة على أهمية احياء ذكرى هبة القدس والاقصى من أجل ترسيخ ما جرى في وعي الأجيال الناشئة. وقال إن استفحال الجريمة والعنف يستوجب استنهاضا جماهيريا، لأن نيران هذه الظاهرة تطالنا جميعا، وعلى جماهيرنا أن تبدي تفاعلا أوسع وأضخم في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهلك مجتمعنا" إلى هنا نصّ البيان.




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