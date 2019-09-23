الأمين, العام, للأمم, المتحدة, يعلن, تشكيل, اللجنة, الدستورية, السورية,

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السوريةبيدرسون بعد لقائه المعلم: سأحيط الأمين العام للأمم المتحدة بفحوى محادثاتي في دمشقوقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة".وأضاف غوتيريش أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف "خلال أسابيع قريبة"، معتبرا أن "تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا".