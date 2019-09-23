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66 دولة تتعهد الالتزام لتحييد أثر الكربون بحلول 2050



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، قبيل افتتاح قمة حول المناخ أن 66 دولة وعدت بالالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050. 



وتنضم هذه الدول الـ66 الى عشر مناطق و102 مدينة و93 شركة للوصول الى تحييد أثر انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة بحلول منتصف القرن، وهو هدف حدده العلماء، لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن البنود الواردة في اتفاق باريس الموقع عام 2015.


وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن تلك الدول "كلها تعهدت الالتزام بالوصول إلى تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول العام 2050".




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