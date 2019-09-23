66, دولة, تتعهد, الالتزام, لتحييد, أثر, الكربون, بحلول, 2050,

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تشكيل اللجنة الدستورية...
أعلنت وزارة الداخلية الروسية رسميا، الاثنين، أن مسؤولا سابقا بالكرملين، يعتقد...
استدعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في...
للمرة الأولى، كشف لي فان ثان السائق الفيتنامي الأصل الذي تسببت سيارته في حادث...
أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها،...
أفادت صحيفة "سبق" السعودية، ليلة الأحد، بأن الجهات الأمنية في المملكة تمكنت من...
- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من تبعات إقدام إسرائيل على فصل التيار...
تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال...