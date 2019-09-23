أعلنت وزارة الداخلية الروسية رسميا، الاثنين، أن مسؤولا سابقا بالكرملين، يعتقد أنه كان جاسوسا لحساب وكالة الاستخباراتية المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مفقود، وأن الشرطة تبحث عنه.

وكانت تقارير إعلامية أميركية، أكدها مصدران لـ"رويترز"، قد أفادت بأن الجاسوس نقل إلى الولايات المتحدة عام 2017.وذكرت صحيفة "كومرسانت" اليومية أن المسؤول ربما كان أوليغ سمولينكوف الذي اختفى مع زوجته أنتونينا وأطفاله الثلاثة، بينما كان في رحلة بالجبل الأسود في يونيو 2017.