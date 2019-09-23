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ديمة الجندي وابنتها الوحيدة “تيا” بجلسة تصوير جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة السورية ديمة الجندي مجموعة من الصور برفقة ابنتها الوحيدة ” تيا ” حيث بدت الأخيرة وأنها أصبحت شابة وأطول من والدتها.



و” تيا ” هي الابنة الوحيدة للنجمة السورية من المخرج فراس دهني الذي انفصلت عنه قبل سنوات .

 وكانت ديمة قد أكدت في حديث سابق لـ ” سيدتي نت ” أن ابنتها تيا تمارس لعبة كرة القدم بشكل محترف وجِدّي، وهي من ضمن فريق مدرستها الرسمي وهي تحب وتعشق هذه اللعبة “.


ولفتت ديمة أنها ووالدها حريصان على أن نحضر مبارياتها الرسمية سواء في المدرسة أو خارجها “.


ولفتت ديمة إلى أنها تشجع ابنتها على أي شيء تختاره ويكون فيه فائدة لها.


وكانت ديمة قد ظهرت مؤخراً في برنامج ” أكلناها ” ضيفة على مقدم البرنامج النجم السوري باسم ياخور وأكدت أنها لا يمكن أن تكون والنجمة السورية نسرين طافش صديقتين لأن كل منهما من طينة مختلفة وطريقة حياة مختلفة.


وأكدت أنها ستعتذر عن أي عمل يجمعها بنسرين لأن نسرين أذت صديقتها ديمة بياعة وأذت أختها ولا يمكن أن تعمل مع ناس يؤذون الأخرين.




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