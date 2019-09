يشهد مسرح "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز "الأفضل في العالم 2019" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينطلق حفل توزيع جوائز The Best في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.ويتنافس على جائزة الأفضل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.وتوج لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالجائزة للعام الماضي، لكنه خارج الترشيحات هذا العام.وإلى جانب الإعلان عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم من فيفا، سيتم الإعلان كذلك عن جوائز أفضل لاعبة كرة قدم من فيفا وأفضل المدربين للفرق الرجالية والنسائية، إلى جانب الجائزة الشهيرة "بوشكاش" التي تُمنح لصاحب أجمل هدف في عالم كرة القدم.وستشهد المنافسة على جائزة أفضل مدرب، بين الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا ، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.وتقدم حفل جوائز الأفضل فى العالم The Best المذيعة الرياضية الإيطالية الشهيرة إيلاريا داميكو، التي تعمل في شبكة "سكاي إيطاليا"، بالإضافة إلى الأسطورة الهولندية رود خوليت.