أردوغان:, لا, يمكن, لأي, تهديد, ثنينا, عن, حماية, فلسطين,

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد، يستطيع ثني بلاده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين في في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح أردوغان أن قضية القدس لا تخص المسلمين في فلسطين وحدهم، "بل هي شرف العالم الاسلامي البالغ عدده 1.7 مليار نسمة".وتابع في هذا السياق قائلا: "لن يثنينا أي تهديد عن حماية حقوق فلسطين والقدس الشريف، قبلتنا الأولى".