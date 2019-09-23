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ريفلين ينهي مشاوراته ويدعو نتنياهو وغانتس الى الاجتماع



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انهى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مشاوراته مع الكتل البرلمانية بهدف تحديد هوية عضو الكنيست الذي ستناط به مهمة تشكيل الحكومة المقبلة . وتبين ان عدد النواب الذين قدموا توصياتهم باسناد المهمة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبلغ 55 فيما اوصى 54 منهم بتكليف بيني غانتس بهذه المهمة .


اما في الكنيست فيتقدم حزب كاحول لافان على العمل - غيشر بمقعدين اذ انه قد حصل على 33 مقعدا مقابل 31 مقعدا لليكود.


استدعاء نتنياهو وغانتس الى الاجتماع 


ودعا  رئيس الدولة كلا من نتنياهو وغانتس الى اجتماع ثلاثي في مقر الرئاسة مساء اليوم بغية ايجاد حل يمكن من تشكيل حكومة وحدة واسعة 


قد اجتمع الرئيس ريفلين في وقت سابق اليوم مع ممثلين عن العمل غيشر ويهادوت هتوراة ويمينا ويرجح ان يعلن الرئيس رفلين قراره حول الشخصية التي سيكلفها بمهمة تشكيل الحكومة بعد غد الاربعاء .


وكان اعضاء القائمة المشتركة قد ابلغوا الرئيس ريفلين بان توصيتهم باناطة المهمة ببيني غانتس لا تشمل اعضاء التجمع الوطني الدمقراطي الثلاثة وعليه فان عشرة نواب فقط قدموا هذه التوصية .

وقال عضو الكنيست رئيس حزب العمل عمير بيريتس ان حزبه لن ينضم الى ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو

وبدوره استبعد عضو الكنيست ايلي افيدار من حزب اسرائيل بيتنا هو الاخر احتمال ان يتحالف حزبه مع الليكود قائلا ان الحزب يتمتع بالمصداقية وانه كان قد التزم بالانضمام الى حكومة واسعة وليبرالية بدون الاحزاب المتدينة.




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