"سولتام" تطرح المجموعة الملوكية:

Kingstone - مجموعة أواني طبخ قوية ومتينةمجموعة الطناجر Kingstone تصمد طويلاً ومصنوعة من الومنيوم صافٍ تمّ صنعها بإجراء يمكّن انتشار حرارة متساوٍ بين أجزاء الطنجرة - لأفضل نتائج طبخ. ملائمة لجميع أنواع الغازات.ذات مقابض سهلة, تمّ تحسين غطاء الطنجرة المقاوم للحرارة فهو من زجاج شفاف لمتابعة الطبخ. تمّ إضافة ثقب صغير لضبط البخار لأفضل نتائج طبخ.الطناجر مطلية بـ Non stick فاخر, آمن الاستعمال ويمنع التصاق الطعام وسهلة التنظيف.تشكيلة الأواني في المجموعة:* طناجر * مقالي * مقلاة چريل * مقلاة عميقة وكبيرة لطنجرة واسعة ومنخفضة, طنجرة طبخ.متوفرة في شبكة "سولتام" في أنحاء البلاد وفي الموقع وفي حوانيت أواني المطبخ المختارة.