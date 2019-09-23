كلمات متعلقة"سولتام", تطرح, المجموعة, الملوكية,
"نخلق عالما" - لعبة ثراء وتطوير الخيال من ماركة منتجات الأطفال الرائدة Simply Good...
نبيذ "سيچيل" يطرح نسخة جديدة من السلسلة الفاخرة Petit UF المصنوعة من محصول عام 2017 ,...
نبيذ "باركان" تُقدم نبيذاً جديداً من السلسلة الفاخرة SPECIAL RESERVE نوع "كابرنيه...
في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في شفاعمرو،...
بحضور نخبة كبيرة من نجوم مجتمعنا من فنانين وممثلين واعلاميين ومؤثرين, وفي يوم...
قصة شبكة الهامبورغر “بورغر صالون” أسست شبكة شطائر البورغر “بورغر صالون”...
"انتليوس پچميناتسيا" من ماركة "لا روش- پوزيه" كريم وقاية للوجه + SPF 50 مع لون يساعد...
قرعت وسائل الإعلام من شتى القطاعات الاسرائيلية مكاتب حملة "هاي المرة مصوتين" وذلك...
"دورة العَلَّم" في المؤسسة للأمان والصحة المهنية "المشرف على الامان" ממונים על...
في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...