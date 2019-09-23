"نخلق عالما" - لعبة ثراء وتطوير الخيال

من ماركة منتجات الأطفال الرائدة Simply Goodاللعبة تمكن الأولاد من الإبحار الى مدى أغرب خيال عندهم والإنشغال فيها يدوم ساعات طويلة."نخلق عالماً" طورها ايشاي والينور رون بالتعاون مع المصممة مراڤ پلم والفنانة رسامة كتب الأولاد - باتيا كولتون.اللعبة مصنوعة من مسطح قماش فاخر وقوي, يمكن وضعه على الأرضية أو تعليقه على الحائط, يصل المنتج داخل حقيبة جميلة ومزخرفة مما يمكن حمله بسهولة الى أي مكان.في التغليفة 53 قطعة مختلفة, كل قطعة مصنوعة لوحدها بشخصيات متنوعة منها حيوانات مختلفة, وسائل مواصلات, عناصر من الطبيعة وأيضاً شخصيات أُخِذ إيحاؤها من عالم الأولاد الداخلي, كل شيء يسير على ما يرام.القطع تمكن كل ولد أن يعبر عن عالمه الداخلي المدهش وذي الخيال الواسع, وخلق كل سيناريو, حقيقي أم لا, حسب ما يوصله خياله.اللعبة تستوفى من جميع المواصفات العالمية الخاصة بالألعاب. معد لعمر 3 +السعر: 199.90 ش. متوفرة في فروع شبكة شيلاڤ.