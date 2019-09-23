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نبيذ Petit UF الفاخر.. دلال لعشاق النبيذ



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نبيذ "سيچيل" يطرح نسخة جديدة من السلسلة الفاخرة Petit UF المصنوعة من محصول عام 2017 , نبيذ قوي وأنيق ذو رائحة بارزة تم صنعه بدون عملية "التظليل" أو تصفية. النبيذ مصدره عنب من صنف "كابرنيه سوڤينيون" تم اختيارها بدقة من كرم زُرع فيه عنب تم استيراده خصيصاً من فرنسا.  وقد تم تعتيق النبيذ 18شهراُ في براميل من خشب السنديان فرنسي. بالنتيجة, بعد كل ما ذكر, نتج نبيذ غني المذاقات وفاخر. 


مميزات المذاق: مذاقات قوية لفاكهة سوداء مثل الخوخ والتوت التي تتقوى بواسطة خشب السنديان والأعشان مثل روز مارين والزعتر. النبيذ يتمتع بموازنة مدهشة ويمكن شربه فوراً وتعتيقه بظروف مناسبة لمدة 10 سنوات.


السعر: 120 ش. متوفر في حوانيت المشروب المختصة.















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