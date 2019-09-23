فيديو - قلق لدى الشرطة من تنامي العنف بالمجتمع العربي

قبل قليل في مراسم احتفال شرطة إسرائيل لعيد رأس السنة العبرية الجديدة تطرق القائم بأعمال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، اللواء موتي كوهين لأحداث العنف التي وقعت مؤخرًا في المجتمع العربي .

وقال:" نحن نرى ببالغ الخطورة في هذه الايام احداث العنف المتتالية في المجتمع العربي، لا شك ان الموضوع يقلقنا كون المسؤولية لضمان أمن الجمهور ملقاة على عاتق شرطة اسرائيل.وتابع: وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل استثمروا موارد جمة في المجتمع العربي لكن شرطة اسرائيل ليست العامل الوحيد في هذا الموضوع وعليه نحن نتوقع لعمل مشترك من ناحية المجتمع العربي من تلقاء نفسه"