اصابة, متوسطة, لعامل, سقط, من, ارتفاع, في, ورشة, بيركا,

طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج لرجل يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، إثر سقوطة في ورشة بناء بقرية يركا عن علو ٣ أمتار، وصفت إصابته بالمتوسطة.

بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله لغرفة العلاج المكثف بحالة مستقرة.