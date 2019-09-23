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اصابة متوسطة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بيركا



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طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج لرجل يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، إثر سقوطة في ورشة بناء بقرية يركا عن علو ٣ أمتار، وصفت إصابته بالمتوسطة.



بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله لغرفة العلاج المكثف بحالة مستقرة.




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