“يا, ترى”.., أغنية, فضل, شاكر, الجديدة,

أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة “يا ترى” عبر قناته الخاصّة على موقع “يوتيوب”.

وتعاون فضل في هذه الأغنية مع الشاعر أحمد الماضي الذي حقّق معه نجاحات كبيرة، ومع الملحن زياد يوسف والموزع زاهر ديب.وحقّقت الأغنية في غضون دقائق قليلة نسبة مشاهدة عالية عبر موقع “يوتيوب”.وفي 14 يوليو/تموز 2018، أصدرت الهيئة الاتهامية في جنوب لبنان، قراراً بمنع محاكمة شاكر بتهمة تأليف عصابات مسلحة، وتبرئته من اتهامه بالمشاركة في القتال مع المجموعات المسلحة التي قادها الشيخ أحمد الأسير، بمخيم عين الحلوة بلبنان، في مواجهة الجيش اللبناني عام 2013، فيما سميت بمعركة «عبرا» والتي اعتزل على إثرها الفن.وفي حديث أجراه موقع عربي بوست، مع شاكر وقتها، عبَّر عن سعادته بالقرار قائلاً: «في القريب العاجل سأكون بين أهلي وناسي».وأكد أن تبرئته من التهمة الأولى بقتال الجيش، ثم الحكم الصادر ببراءته وشقيقه من تهمة تشكيل عصابة مسلحة، تثبت أنه كان ضحية للإعلام، بما قام به من تضليل وتزوير للحقائق.وأضاف شاكر: «صبري وإيماني بالله صنعا المستحيل، ولم يبق بيني وبين الحرية سوى شوط قصير، وأنا متشوق جداً لهذه اللحظة».