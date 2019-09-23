بوجبا, يشتري, كلبًا, لحمايته, من, جماهير, مانشستر, يونايتد,

قرر الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، شراء كلب حراسة من إحدى الشركات المتخصصة، بعد تعرضه لمضايقات من قبل بعض جماهير ناديه الغاضبة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، أن بوجبا رصد 15 ألف جنيه إسترليني، من أجل شراء الكلب.ولفتت إلى أن اللاعب أقدم على هذه الخطوة، بعد أسابيع قليلة من إطلاق حملة لحثه على مغادرة مانشستر يونايتد، خاصةً بعدما عبر الدولي الفرنسي عن رغبته في خوض تحدٍ جديد.يذكر أن ريال مدريد، بقيادة المدرب زين الدين زيدان، كان يرغب في التعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما رفضه اليونايتد.وكان بوجبا قد عاد لصفوف الشياطين الحمر، في صيف عام 2016، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.واتسم أداء لاعب الوسط بالتذبذب والضعف هذا الموسم، ما جعله عرضة للعديد من الانتقادات.