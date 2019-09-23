ازدياد, احتمال, اسناد, مهمة, تشكيل, الحكومة, الى, نتنياهو,

يزداد صباح اليوم احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة اولا الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ان ابلغت القائمة المشتركة رئيس الدولة رؤوفين رفلين بان توصيتها لاناطة المهمة ببيني غانس رئيس كاحول لاافان لا تشمل اعضاء التجمع الوطني الثلاثة وبذلك سيبلغ عدد النواب الموصين بغانتس الى 54 اي اقل بنائب واحد عن عدد النواب الذين يوثون الرئيس رفلين بتكليف نتنياهو بهذه المهمة .

ويقوم الرئيس رفلين بهذه الساعة بالاستماع الى توصيات ممثلي كل من يهدوت هتوراة ويمينا والعمل -غيشر والمعسكر الديمقراطي .