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نبيذ "باركان" تُقدم نبيذاً جديداً



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نبيذ "باركان" تُقدم نبيذاً جديداً من السلسلة الفاخرة SPECIAL RESERVE نوع  "كابرنيه سوڤينيون" من محصول 2016.



طعم النبيذ: عند فتح القنينة نشتم روائح عطرة وقوية لفاكهة سوداء الى جانب لمسات أعشاب وتوابل حلوة مثل قرفة وكبش قرنفل. بالإضافة هناك لمسات خشب السنديان وحلاوة الموكا والشوكولاطة. هناك ايضاً لمسات كرز وتوت أسود وخوخ. النبيذ متوازنٍ وناعم المذاق مع نهاية حلوة يرافقها حموضة منعشة. 


السعر: 75 ش. متوفر في حوانيت المختلفة والمختصة.




 






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