طعم النبيذ: عند فتح القنينة نشتم روائح عطرة وقوية لفاكهة سوداء الى جانب لمسات أعشاب وتوابل حلوة مثل قرفة وكبش قرنفل. بالإضافة هناك لمسات خشب السنديان وحلاوة الموكا والشوكولاطة. هناك ايضاً لمسات كرز وتوت أسود وخوخ. النبيذ متوازنٍ وناعم المذاق مع نهاية حلوة يرافقها حموضة منعشة.السعر: 75 ش. متوفر في حوانيت المختلفة والمختصة.

نبيذ "باركان" تُقدم نبيذاً جديداً من السلسلة الفاخرة SPECIAL RESERVE نوع "كابرنيه سوڤينيون" من محصول 2016.

تابعونــا

"سولتام" تطرح المجموعة الملوكية 2019-09-23 | 13:19:36 "سولتام" تطرح المجموعة الملوكية: Kingstone - مجموعة أواني طبخ قوية ومتينة مجموعة...

"نخلق عالما" - لعبة ثراء وتطوير الخيال 2019-09-23 | 12:53:57 "نخلق عالما" - لعبة ثراء وتطوير الخيال من ماركة منتجات الأطفال الرائدة Simply Good...

نبيذ Petit UF الفاخر.. دلال لعشاق النبيذ 2019-09-23 | 12:45:13 نبيذ "سيچيل" يطرح نسخة جديدة من السلسلة الفاخرة Petit UF المصنوعة من محصول عام 2017 ,...

أسرار المحافظة على الصحة السليمة في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو 2019-09-16 | 14:21:45 في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في شفاعمرو،...

URBANICA في "بيچ فاشن - الناصرة" بإنتظاركم ! 2019-09-16 | 13:36:28 بحضور نخبة كبيرة من نجوم مجتمعنا من فنانين وممثلين واعلاميين ومؤثرين, وفي يوم...

قصة شبكة الهامبورغر “بورغر صالون” 2019-09-16 | 09:44:06 قصة شبكة الهامبورغر “بورغر صالون” أسست شبكة شطائر البورغر “بورغر صالون”...

كريم يساعد على منع يومي للبقع الغامقة 2019-09-15 | 17:07:04 "انتليوس پچميناتسيا" من ماركة "لا روش- پوزيه" كريم وقاية للوجه + SPF 50 مع لون يساعد...

تغطية اعلامية واسعة واهتمام متزايد بحملة "هاي المرة مصوتين 2019-09-09 | 11:42:28 قرعت وسائل الإعلام من شتى القطاعات الاسرائيلية مكاتب حملة "هاي المرة مصوتين" وذلك...

"دورة العَلَّم" في المؤسسة للأمان والصحة المهنية 2019-09-04 | 14:26:35 "دورة العَلَّم" في المؤسسة للأمان والصحة المهنية "المشرف على الامان" ממונים על...