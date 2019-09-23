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الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح



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الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح




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