حاييم بيباس برسالة عاجلة لنتانياهو - يجب الاعلان عن حالة طوارئ في اعقاب جرائم القتل في المجتمع العربي- فيديو

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القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...
انهى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مشاوراته مع الكتل البرلمانية بهدف تحديد هوية عضو...
قبل قليل في مراسم احتفال شرطة إسرائيل لعيد رأس السنة العبرية الجديدة تطرق القائم...
طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج لرجل يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، إثر سقوطة في ورشة بناء...
يزداد صباح اليوم احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة اولا الى رئيس الوزراء...
يكمل رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار...
يبدأ اليوم الاثنين 23/09/2019 فصل الخريف فلكياً، إذ تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء...
دعت الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء في جلستها المنعقدة في مدينة أم الفحم ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تفك رموز...
أصيب عاملان (30عاما) بجراح خطيرة بعد ان سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا صباح اليوم...