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حاييم بيباس برسالة عاجلة لنتانياهو - يجب الاعلان عن حالة طوارئ في اعقاب جرائم القتل في المجتمع العربي- فيديو



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بعث رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس برسالة عاجلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بالاعلان عن حالة طواريء في اعقاب تنامي العنف والجريمة وجرائم القتل في المجتمع العربي.واشار بيباس في رسالته ان لا يمكن الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ويجب تشريع قانون بموجبة فان حيازة السلاح غير المرخص تحتسب عملية ارهابية.واوضح بيباس في رسالته ان المواطنون في السلطات المحلية لا يشعرون بالامان في الشوارع العامة ولا يشاهدون تواجدا كافيا للشرطة وعلى رئيس السلطة المحلية مسؤولية توفير الامن والامان للسكان



وبحسب الاحصائيات انه خلال سنة 2019 وقعت 67 جريمة قتل في المجتمع العربي وهذا اعلى رقم تم تسجيله لحالات جرائم قتل الامر الذي يشير الى تفاقم هذه الظاهرة


.وحتى لا نصل الى وضع دولة داخل دولة في احداها تكون سيادة القانون وبالاخرى لا حسيب ولا رقيب ولذلك يجب اتخاذ اجراءات فوريةوتشريع قوانين وتكثيف عمليات فرض القانون لصالح كافة المواطنين في المجتمع العربي




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